Calciomercato Roma, Juventus-Inter e lo scambio anti-Pinto

Calciomercato Roma, Tiago Pinto spiazzato: Juventus e Inter sembrerebbero pronte a provarci con lo scambio

Juve e Inter pronte allo sgarbo. Beh, forse è un poco esagerato, ma sicuramente alcune voci negli ultimi giorni davano la Roma come possibile squadra sul giocatore. Anche perché, è giusto ricordarlo, è un elemento che va in scadenza alla fine di questa stagione e che quindi si potrebbe muovere a parametro zero. Insomma, un colpo senza sborsare nemmeno un euro che Pinto, visti anche i tempi di magra generale, avrebbe in mente. E che ha dimostrato inoltre di saper fare.

Parliamo del difensore che la Roma deve prendere. Forse a gennaio già, sicuramente il prossimo anno. Si è parlato con una certa insistenza del profilo dell’attuale giocatore dell’Inter De Vrij: come detto contratto in scadenza nel 2023, esperienza da vendere, con un passato nella Lazio e che quindi darebbe a lui la possibilità di tornare in una città che conosce. In poche parole i presupposti per poter chiudere il possibile affare ci sarebbero. Ma a quanto pare, Juve e Inter, potrebbe mettere su uno scambio, già a gennaio, tagliando decisamente fuori la società giallorossa.

Calciomercato Roma, De Vrij per Cuadrado

Secondo il portale calciomercatonews.com infatti, vista la situazione contrattuale dei due giocatori in questione, la società bianconera e quella nerazzurra potrebbero pure cercare di mettere su uno scambio nel prossimo mese di gennaio. Da un lato i bianconeri non hanno nessuna intenzione di rinnovare il contratto del colombiano; dall’altro, Marotta, non sembra avere quella possibilità economica per fare un’offerta al giocatore. Una pista quindi da tenere d’occhio, senza dubbio, che potrebbe così portare a un cambio di maglia già nei prossimi mesi.