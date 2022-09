Calciomercato Roma, niente Serie A: la firma è ufficiale

Calciomercato Roma, ormai non ci sono più dubbi a riguardo: è arrivato anche l’annuncio ufficiale che sancisce l’accordo definitivo.

Il fischio d’inizio di Inter-Roma è sempre più vicino. Quella del “Meazza” è una gara importante per entrambe le compagini, che per motivi diversi vanno a caccia di punti preziosi con cui poter lanciare un segnale importante alla concorrenza.

La sosta per le Nazionali ha offerto l’occasione propizia per l’intensificarsi di numerose indiscrezioni, con i nerazzurri che – ad esempio – dovranno risolvere in tempi relativamente brevi la grana Skriniar, per il quale il Psg potrebbe affondare il colpo da un momento all’altro. Non ha questi problemi la Roma, con Pinto che sfrutterà la prossima sessione di calciomercato per puntellare, laddove possibile, l’organico a disposizione di José Mourinho con acquisti funzionali all’idea tattica dello Special One. Smentito, invece, ogni possibile blitz a stretto giro di posta per uno svincolato.

Calciomercato Roma, Denayer ha firmato con l’Al Ahli: annuncio ufficiale

Uno dei profili a costo zero probabilmente più interessanti accostati alla Roma è stato quello di Jason Denayer, al quale il Lione non aveva rinnovato il contratto in scadenza quest’estate. Accostato a diversi club italiani (oltre alla Roma, anche il Torino avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi senza però affondare il colpo), l’esperto difensore belga ha firmato ufficialmente il suo nuovo contratto con l’Al Ahli, che ha reso noto il tutto con un comunicato apparso sui propri profili social. Ragion per cui, dopo le voci sempre più insistenti circolate nelle ultime settimane, l’ex City militerà negli Emirati Arabi: una scelta di vita sicuramente importante, che non può passare inosservata.