Calciomercato Roma, Pinto avvisato: blitz già programmato

Calciomercato Roma, l’Arsenal fa sul serio ed è intenzionato a sferrare il colpo a stretto giro di posta per anticipare la concorrenza.

Sebbene il ritorno dalla sosta per le Nazionali sia sempre più vicino, in questi giorni sono ritornate d’attualità diverse indiscrezioni di mercato, sopite dagli impegni ufficiali a stretto giro di posta del primo scorcio di stagione.

In casa Roma il mercato è chiuso almeno fino a gennaio, come ribadito in più di una circostanza da Tiago Pinto. I giallorossi non puntelleranno l’organico con l’acquisto di uno svincolato, anche se diverse settimane fa si sono rincorse diverse indiscrezioni a riguardo, mai confermate ufficialmente. La situazione legata agli slot da destinare agli extracomunitari – già utilizzati – rende la situazione molto più chiara e nitida, con Tiago Pinto che potrebbe in realtà pensare già alla prossima estate, quando si dovrebbero materializzare diverse occasioni low cost assolutamente intriganti.

Calciomercato Roma, Arsenal-Douglas Luiz: il blitz è sempre più vicino

Può essere ascritta in questa categoria il nome di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che salvo dietrofront dell’ultim’ora non rinnoverà il suo contratto con l’Aston Villa in scadenza nel 2023, sebbene Gerrard le stia provando tutte per per convincerlo a restare in quel di Birmingham. Sul mediano carioca potrebbe scatenarsi una vera e propria asta: accostato anche a Milan e Juve, Douglas Luiz è stato molto vicino a vestire la maglia dell’Arsenal la scorsa estate, prima che l’affare saltasse definitivamente sul gong. Sebbene anche il Chelsea e il Liverpool abbiano effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, sono ancora i Gunners i candidati più autorevoli a mettere le mani sul gioiello dell’Aston Villa.

Come riferito da fichajes.net, infatti, i londinesi sarebbero intenzionati ad affondare il colpo già nel mercato invernale, creando le premesse adatte per portare Luiz alla corta di Arteta.