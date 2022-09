Calciomercato Roma, infortunio e nuovo acquisto: anche la Juve è fuori dai giochi

Calciomercato Roma, infortunio e nuovo acquisto: dalla Premier sicuri. E anche la Juventus è fuori dai giochi

Infortunio a nuovo acquisto. Da un Kamara all’altro. Da Boubacar a Glen. Il primo è già dell’Aston Villa ma ha subito un infortunio al legamento del ginocchio che lo dovrebbe tenere fuori per parecchio tempo. Il secondo è stato messo nel mirino dalla squadra allenata da Gerrard non solo per andare a sostituire il collega di reparto, ma anche perché da quelle parti, i Villans, ormai hanno capito che non c’è modo di rinnovare il contratto di Douglas Luiz che se ne andrà a parametro zero.

Questa operazione di mercato, riportata da Teamtalk, potrebbe vedere la luce già nel prossimo mese di gennaio anche perché, Gerrard, conosce bene il giocatore avendolo allenato in Scozia. Ai Rangers. Insomma, in tutto questo, anche l’uscita del brasiliano, nel mirino della Roma e della Juventus, così come vi abbiamo raccontato più volte, potrebbe esserci nella prossima finestra di mercato. C’è una squadra di Premier League che sembra assai interessata al giocatore e che potrebbe prenderlo versando anche un indennizzo, minino, all’Aston Villa che, pur di non perderlo a zero, potrebbe accettare l’offerta.

Calciomercato Roma, anche la Juve tagliata fuori

Insomma, un possibile cambio di casacca a gennaio di Douglas Luiz metterebbe praticamente fuori gioco sia i giallorossi che i bianconeri che non hanno spazio al momento per poter tesserare extracomunitari. In tutto questo, sempre secondo il portale inglese, il giocatore avrebbe praticamente confidato ai propri amici la volontà di andare a giocare alla corte di Arteta, rimanendo così in Premier League.

Vedremo se gli sviluppi andranno verso questa direzione, tenendo presente, inoltre, che per la prossima stagione la Roma sta cercando di mettersi al riparo trattando già a gennaio il riscatto di Wijnaldum con il Psg.