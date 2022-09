Inter-Roma a Massa: digiuno di tre anni e squalifica di due turni con lui

Inter-Roma è stata affidata a Massa: con il direttore di gara digiuno di vittorie durato tre anni e due turno di squalifica

Inter-Roma di sabato pomeriggio è stata affidata a Massa: ufficiale la designazione del direttore di gara che fischerà a San Siro. I precedenti non sono del tutto favorevoli. Anzi, prima della vittoria dell’anno scorso contro l’Atalanta per uno a zero all’Olimpico, c’era stato un digiuno di tre anni.

Gli assistenti saranno Passeri e Costanzo. Mentre il quarto uomo sarà Ghersini. Al Var è stato designato Mazzoleni mentre Avar Longo. Nel giorno in cui il designatore arbitrale ha risposto a Mourinho in merito alle sue dichiarazioni dopo la gara contro l’Udinese, ecco le scelte dello stesso in vista del big match del prossimo turno.

Inter-Roma a Massa: una squalifica di due turni nei precedenti

C’è anche un altro precedente da ricordare. E parliamo di un Roma-Cagliari giocato nel 2019. Dopo l’annullamento di un gol di Kalinic, le proteste partirono direttamente dall’allora tecnico della Roma Paulo Fonseca. Che si prese una squalifica di due giornate e anche diecimila euro di multa. Insomma, non si dormono sonni tranquilli. Anche se, come detto, l’ultimo incrocio che la Roma ha avuto con Massa, lo scorso anno, ha portato ad una vittoria contro la truppa allenata da Gasperini.

Altra statistiche: per Massa, questa, è la seconda uscita in stagione in Serie A. Ha diretto solamente una sfida ad agosto. Un mese di settembre passato in Serie B.