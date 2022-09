Calciomercato Roma, 35 milioni e inserimento Milan: Leao decisivo

Calciomercato Roma, ingerenza Milan e Mourinho a bocca asciutta per il colpo da 35 milioni di euro. Tutti gli aggiornamenti.

Le campagne acquisti sono spesso contraddistinte dal susseguirsi di numerose voci e dall’attualizzarsi di scenari non sempre poi corrispondenti a quanto inizialmente previsto. A ciò si aggiunga l’imprevedibilità legata a ingerenze esterne e la capacità di alcuni club di sapersi muovere tempestivamente per concretizzare operazioni più e meno importanti. Gli esempi del passato vicino potrebbero essere numerosi, a partire dalla capacità di Tiago Pinto nell’intrufolarsi nei discorsi più che avviati tra l’Inter e Dybala e poi raffreddatisi per i motivi ormai noti ai più.

Andando un po’più indietro, anche il caso Malcom risponde a questa situazione, con un Barcellona entrato a gamba tesa proprio quando il brasiliano era in viaggio verso la Capitale e testimoniante come il calciomercato sappia essere spesso ricco di imprevisti e situazioni in grado di sovvertire totalmente scenari e indiscrezioni precedenti. Non mancheranno di certo situazioni del genere e, proprio in quest’ambito, segnaliamo novità legate alla Roma e al Milan.

Calciomercato Roma, Goncalo Ramos in orbita Milan: le ultime

Non si tratta certamente del più classico dei ribaltoni quanto, piuttosto, di uno scenario in cui l’interesse di un nuovo club può portare a cambiamenti interessanti quanto decisivi. Il riferimento è proprio ai rossoneri di Pioli, consolidatisi in questi anni e pian piano ricucitisi addosso uno status che avevano perduto nel corso dell’ultima decade. Maldini e colleghi hanno fin qui dimostrato di saper operare molto bene anche con operazioni a lunga gittata e basate su investimenti su giovani profili.

Da questo punto di vista, segnaliamo quanto riferito da Calciomercatoweb.it, a detta del quale, i rossoneri sono fortemente interessati al giovane Goncalo Ramos del Benfica, accostato anche a Mourinho nel recente passato. Valutato almeno 30 milioni di euro, ha dimostrato già grandi qualità in penisola iberica, suscitando, oltre che a quello giallorosso e di tanti altri top club, anche il non meno nobile interesse meneghino. La concorrenza è tanta e acuisce la difficoltà legata anche al lungo contratto che lega Ramos al Benfica fino al 2026.

Un fattore, scrivono, potrebbe essere Rafael Leao, connazionale con il quale condivide lo spogliatoio della Selecao.