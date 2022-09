Calciomercato Roma, attesa infinita per la firma: Pinto prende tempo

Calciomercato Roma, storia infinita e duello con in Serie A ancora vivo. Gli ultimi aggiornamenti sull’attesa valutativa di Tiago Pinto.

Archiviata la parentesi Nazionali, tutti i club sono adesso pronti a tuffarsi in questo sprint finale di stagione antecedente il Mondiale in Qatar e da affrontare con la finalità di raccogliere quanti più punti possibile per poi ripartire a inizio 2023, quando il campionato entrerà nel vivo e assumerà una frequenza ancora più importante rispetto a quello attuale. Giusto però, per ora, ragionare step by step e cercare di comprendere quelle che dovranno essere le prossime mosse da parte di club, dirigenza e allenatore.

Restando nel mondo giallorosso, a Mourinho spetta il non semplice incarico di affrontare nel migliore dei modi una squadra forte e attrezzata come l’Inter, necessitante, proprio come la Roma, di catalizzare un buon iter fino al mese di novembre e archiviare le reiterate delusioni del recente passato. Pellegrini e colleghi, frattanto, hanno maturato consapevolezza dell’importante e bella prestazione contro l’Atalanta ma sanno altrettanto di dover limare diversi aspetti per evitare che arrivino buone partite senza però raccolta di punti necessari per rimanere nelle zone nobili della classifica, da preservare fino a fine stagione con l’obiettivo di migliorare il piazzamento dello scorso anno.

Calciomercato Roma, continua la contesa con il Napoli per Solbakken

Andando al lato dirigenziale, non manca di certo a Tiago Pinto e ai suoi colleghi la consapevolezza di quello che dovrà essere il da farsi, alla luce delle diverse esigenze già palesate dallo scacchiere e, soprattutto, dei diversi scenari rimasti incompleti durante la parentesi estiva. Il famoso “piccolo sforzo” in difesa non si è alla fine concretizzato e difficilmente si attuerà prima di gennaio. Discorso particolare, poi, quello di Ola Solbakken, seguito ormai da quasi un anno, a partire dalla fin troppo buona impressione che fece a José negli incontri di Conference League lo scorso inverno.

Conteso soprattutto da giallorossi e Napoli, sul suo futuro Calciomercato.com riferisce novità di non trascurabile importanza. Dopo la fiducia circa la possibile e vicina sottoscrizione del contratto con la Roma, infatti, si segnala una sorta di ribaltone che rende lo scenario ancora ben lungi dalla conclusione. Il norvegese è infatti sempre al centro di un derby del Sud ma per ora né da Napoli né dalla Capitale sono arrivati affondi decisivi. Entrambe hanno una trattativa aperta con il giocatore, al quale spetterà a breve una decisione che ad oggi sembra destinarlo alla corte del portoghese o del certaldino Spalletti.