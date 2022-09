Terminata la sosta per la Nations League, per la Roma dal primo ottobre inizierà un vero e proprio tour de force con dodici partite da giocare fino al 13 novembre. Saranno 40 giorni molto importanti per la stagione giallorossa: si deciderà l’eventuale passaggio del turno in Europa League e sarà più chiaro l’andamento in campionato in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

