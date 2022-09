Roma, tutti pazzi per Dybala: la nuova maglia è già negli store – FOTO

L’attaccante della Roma è arrivato tra la grande aspettativa dei tifosi giallorossi che non vedevano l’ora di osservarlo con questi colori

Sembrava non dover arrivare, poi promesso sposo dell’Inter e alla fine è arrivato. Le settimane che hanno preceduto l’approdo di Dybala alla Roma sono state frenetiche per i tifosi che hanno cercato notizie in ogni dove pur di ricevere aggiornamenti sulla trattativa. Dopo tanti sforzi di Mourinho e soprattutto di Tiago Pinto, la Joya è approdata nella Capitale dopo essere volata in portogallo. Il numero 321 della Roma, infatti, ha raggiunto prima il ritiro della squadra sul volo privato di Dan Friedkin e poi ha messo piede nella città Eterna.

Il giorno della sua presentazione c’erano almeno 10.000 persone sotto il Palazzo dei Congressi all’Eur. Una grande fetta del popolo romanista che ha dimostrato all’argentino tutto il calore e l’amore che questa piazza può dare. I video di quella serata hanno fatto il giro di tutto il mondo, con i media spagnoli che hanno esaltato la “locura” dei tifosi romanisti, uniti in gran numero sotto il Colosseo Quadrato. Dal suo esordio, sono stati 4 i gol segnati e 2 gli assist forniti in 8 partite giocate tra campionato e coppe. Numeri importanti per un attaccante che ha dimostrato di poter spaccare le partite con il suo immenso talento e di far innamorare migliaia di persone.

Roma, arriva la Dybala collection: in vendita negli store

Proprio per andare in contro a questa Dybala-mania, la Roma ha deciso di dare vita a una nuova collection dedicata proprio all’attaccante argentino. Si tratta di una maglietta rossa con il celebre Lupetto di Gratton che esulta con la Dybala mask. Oltre a questo, poi, è possibile acquistare un cappellino bianco con il numero 21 della Joya e il suo autografo impresso sul lato del berretto. È già possibile acquistare la linea d’abbigliamento in tutti gli AS Roma store e online. Nel negozio di Via del Corso, poi, è stato allestito uno spazio dove sarà possibile vederla e scoprirla da vicino.