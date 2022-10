Calciomercato Roma, niente rinnovo: conferma ufficiale dell’allenatore

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio relativo ad una delle questioni maggiormente discusse in questo periodo e in grado di suscitare non poca attenzione.

Da tempo Tiago Pinto ha concluso il mercato, distinguendosi per una chiosa non solo caratterizzata dagli approdi funzionali quanto importanti e necessari di Camara e Belotti ma anche per la capacità di sfoltire uno scacchiere che da tempo necessitava di una ripulita al fine di allontanare da Trigoria i diversi giocatori etichettati da Mourinho come non più utili alla causa. Come più volte evidenziato, però, questo non si è tradotto in un distoglimento dell’attenzione da parte del gm alle diverse situazioni potenzialmente importanti e sfruttabili nel prossimo futuro.

In giornata abbiamo assistito alla risalita in auge del nome di Diogo Dalot, il cui scenario andrà però nel caso approfondito a partire dalla prossima estate. Discorso diverso, invece, per i diversi profili monitorati da tempo e appartenenti alla non esigua rosa di giocatori finiti sulla wish list degli addetti ai lavori di Trigoria, consapevoli di dover però essere tempestivi nell’affondare il colpo.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Gerrard su Douglas Luiz

Tanti gli elementi coinvolti da questo punto di vista, a partire da quel Douglas Luiz del quale si parla ormai da circa un anno e annoverato nel corpus di centrocampisti di Premier League che, a partire da Granit Xhaka, abbiano stimolato l’attenzione dello Special One, sin da subito conscio dell’esigenza di abbracciare nuovi profili nella regione mediana di campo. Il centrocampista dell’Aston Villa ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e ciò, unitamente all’indubbio talento e qualità, ha generato non poche attenzioni nel nostro campionato e in quella stessa Premier League dove ha dimostrato di poter stare senza troppi problemi.

In attesa di comprendere eventuali evoluzioni, intanto, riferiamo l’annuncio di Steven Gerrard, che ha così commentato la sua situazione alla vigilia della sfida con il Leeds. “Nessuna novità in termini di prolungamento della sua permanenza qui, per tale motivo non si segnalano cambiamenti. Devo però dire che è molto concentrato e che si è allenato bene. Vogliamo che resti, i proprietari sono stati molto fermi nel trattenerlo dal momento che ovviamente non volevamo perderlo nell’ultima giornata. Da quel momento si è comportato molto bene e si è allenato con serietà. Adesso è pronto per partire questo weekend“.