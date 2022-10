Calciomercato Roma, non solo Napoli e Milan: sfida da 25 milioni a Conte

Calciomercato Roma, sfida a Milan, Napoli e non solo. A seguire gli ultimi aggiornamenti sul ventenne seguito da tempo e finito anche sui più nobili taccuini di Premier League.

Come più volte evidenziato, siamo ormai in una fase in cui l’attenzione principale interessa quel calcio giocato il cui congedo favorisce la grande attenzione mediatica rivolta al calciomercato durante il trimestre estivo. Al netto del superamento di questa fase delicata quanto affascinante, in casa Roma, così come in tante altre piazze, non si è smesso di attenzionare e discutere di quelli che sono gli scenari più importanti su tale fronte.

Questo soprattutto alla luce dell’esigenza di trovare i giusti incastri e apparecchiare nel modo più felice i tavoli che dovranno poi portare a felici banchetti a inizio anno quando professionisti come Tiago Pinto o colleghi cercheranno di regalare ai rispettivi allenatori elementi che corroborino lo scacchiere e permettano di plasmare quelle regioni palesanti nella prima parentesi stagionale le maggiori difficoltà. Un discorso particolare va sicuramente rivolto alla Roma, tra le regine del mercato, non tanto per denaro investito quanto, piuttosto, per la capacità di saper garantire a Mourinho i giusti e qualitativi rinforzi a condizioni più che vantaggiose.

Calciomercato Roma, sfida in Serie A e in Premier per Hincapié

Sfortuna e situazioni di varia natura hanno certamente complicato in parte i piani di Tiago e José, ambedue però consapevoli di aver messo su una rosa più che attrezzata e certamente maggiormente competitiva rispetto a quella dello scorso anno. Basti pensare al solo nome di Paulo Dybala, da non considerarsi però come una sorta di specchio delle allodole quanto, piuttosto, ciliegina di una campagna acquisti che avrebbe avuto un gusto ancor più nobile qualora non si fosse concretizzato l’imprevisto Wijnaldum.

Senza però pensare troppo al passato, riferiamo gli ultimi aggiornamenti di Calciomercato.it, legati all’interesse nato in quel di Trigoria per Piero Hincapie. Il difensore centrale del Bayer Leverkusen, in scadenza contrattuale nel 2026 con il club tedesco e attualmente in fase di dialogo per il rinnovo, piace da tempo alla Roma, attratta dalla giovane età e dalle capacità tecniche e atletiche di un giocatore che ha già palesato non poco eclettismo.

Su di lui anche Milan e Napoli, oltre che a un Tottenham e un Arsenal consapevoli, proprio come le tre italiane, di trovarsi di fronte un club che attualmente non ha esigenza imminente di vendita ma che ha già manifestato in passato poche riluttanze nel dire di sì a offerte ritenute congrue. In questo caso la soglia è fissata intorno ai 25 milioni di euro.