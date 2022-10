Calciomercato Roma: “Dybala vuole andarsene”. In Spagna la sparano grossa

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna sul futuro di Paulo Dybala e la sua permanenza sotto l’egida di José Mourinho.

La scorsa campagna acquisti fu certamente contraddistinta dal grande entusiasmo diffusosi non appena si iniziò a comprendere che la possibilità di vedere Paulo approdare all’ombra del Colosseo fosse tutt’altro che utopistica. Dopo aver atteso per non poco in seguito all’addio a parametro zero dalla Juventus, l’argentino ha ponderato l’importante decisione solamente nelle ultime settimane di luglio, dopo aver assistito anche all’infittirsi di avances e richieste da parte dell’Inter risultate poi non concretizzate.

Defilatasi la concorrenza meneghina, l’ormai ex bianconero è stato al centro di una dialettica con il Napoli di Spalletti, al quale ha però preferito l’ambizione del progetto targato Friedkin e la possibilità di riscattarsi sotto l’egida di un allenatore per il quale non ha mai celato simpatia e del quale, qualche settimana fa, ha rivelato interessanti retroscena legati ai primi dialoghi iniziati già a gennaio in occasione della famosa debacle romanista contro la rosa di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna: “50 milioni e addio immediato Dybala”

A circa due mesi dall’inizio del campionato, Paulo sembra più che felice della scelta fatta, come emerso dalle dichiarazioni rilasciate negli USA durante queste settimane di pausa Nazionali e, più in generale, da atteggiamenti in campo che ne hanno non solo palesato qualità e capacità offensive ma anche grande predisposizione al sacrificio.

Gli stessi numeri sono dalla sua parte ma, ciononostante, merita di essere riportato il clamoroso scenario sparato da Don Balon. Il sito iberico parla infatti di una scontentezza de La Joya, a causa del percorso non proprio felicissimo della squadra e una disillusione delle alte aspettative create in estate.

Possibili soluzioni di separazione proverrebbero dalla Premier League, laddove si segnala il Tottenham di Conte, reduce però già da importanti investimenti in attacco. A ciò si aggiungano gli scenari West Ham, Manchester United e Arsenal. Le penne spagnole corroborano questa singolare e inaspettata tesi ipotizzando anche il prezzo di una sua rivendita. Al netto della presenza della clausola rescissoria, plasmata non senza difficoltà da Tiago Pinto al fine di tutelare il club giallorosso, da Trigoria chiederebbero circa 50 milioni di euro per l’addio del fuoriclasse.