Calciomercato Roma, l’ex Lazio fa sorridere Pinto: futuro giallorosso

Calciomercato Roma, svolta importante in vista della finestra di gennaio grazie all’intermediazione dell’ex Lazio: il futuro sarà giallorosso.

In queste settimane si sono diffuse non poche notizie anche in casa Roma circa un calciomercato da poco superato ma in grado di rappresentare in qualsiasi momento dell’anno uno degli argomenti di maggiore interesse, soprattutto in piazza calorose e speranzose come quella capitolina. Qui si è per ora vissuta una parentesi stagionale in grado di sciorinare non solo il talento e la potenzialità della squadra ma anche i diversi limiti strutturali insiti in qualsiasi squadra e, seppur ridotti rispetto allo scorso anno, ancora in parte presenti nella compagine giallorossa.

Proprio in una fase delicata quanto importante, intanto, giungono su tale fronte novità di non poco conto, in grado di orientare l’attenzione anche da questioni non propriamente legato al campo, innegabile e ingiudicabile sentenziatore al quale spettano adesso importanti responsi, a partire dalla gara di quest’oggi contro l’Inter. Quest’ultima ha rappresentato certamente la questione maggiormente attenzionata nell’ultimo periodo, alla luce dei dubbi di Inzaghi ma anche delle condizioni di Paulo Dybala, chiarite solamente nel tardo pomeriggio di ieri.

Calciomercato Roma, Torreira e Muslera decisivi: “Hanno parlato con Viña”

Sul fronte mercato, intanto, si riferiscono aggiornamenti di non poco conto legati al futuro di un giocatore arrivato un anno e mezzo fa ma mai in grado di brillare tanto quanto ci si aspettasse. Il riferimento è a Matias Viña, ingaggiato da Tiago Pinto per ovviare all’infortunio di Spinazzola due estati fa e fin qui poco utile alla causa giallorossa, soprattutto alla luce del cambio modulo e di asperità causate dal cambiamento di cambiamento e continente.

Attualmente jolly di una regione che vanta il recuperato Leo e il prospetto Zalewski, Matias è da tempo accostato al Galatasaray, il passaggio al quale potrebbe essere favorito anche dall’ingerenza dell’ex Lazio Muslera e di Torreira. In occasione del ritiro con la propria nazionale, i due avrebbero infatti raccontato lui della propria esperienza in Turchia, colpendolo positivamente e di fatto aggiungendo l’ennesimo mattoncino per la riuscita di un’operazione che anche a Trigoria avrebbero piacere nel chiudere. Matias Viña cambierebbe così squadra, ma non colori sociali, sposando i giallorossi turchi. A riportarlo è il portale balcanico Fotomac.