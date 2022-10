Probabili formazioni Inter-Roma, non solo Dybala: le scelte di Mourinho

E’ arrivato il giorno di Inter-Roma, big match valido per l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Dubbio Dybala e non solo per Mourinho

La Serie A è pronta a tornare in campo dopo la prima pausa della stagione. Messa in archivio la sosta nazionali, Lorenzo Pellegrini e compagni faranno visita questo pomeriggio all’Inter di Simone Inzaghi. La Roma è reduce dall’amara sconfitta interna patita contro l’Atalanta e non ha intenzione di concedere altro terreno alle dirette avversarie. Anche l’Inter è reduce da una dura sconfitta, il perentorio 3-1 incassato in casa dell’Udinese, la partita è estremamente importante per entrambe le squadre. Ecco le probabili formazioni della sfida di San Siro, dubbio Dybala e non solo per Mourinho.

In panchina non ci sarà il grande ex della sfida, José Mourinho è assente causa squalifica. Il tecnico portoghese sconta il cartellino rosso rimediato nella sconfitta interna contro l’Atalanta. Problemi di infermeria invece per Simone Inzaghi, costretto a rinunciare a Romelu Lukaku e con gli uomini contati a centrocampo tra infortuni e squalifiche. Lo Special One, indimenticato allenatore del triplete in casa Inter, arriva al big match di San Siro col dubbio legato alla condizione di Paulo Dybala e non solo.

Inter-Roma, probabili formazioni: dubbio Dybala e non solo per Mou

Tanto è legato intorno alle condizioni fisiche della ‘Joya’, altro osservato speciale del match dopo il mancato passaggio all’Inter nei mesi scorsi. Il talento argentino ha saltato l’ultima sfida della Roma ed in nazionale è rimasto a riposo, zero minuti nelle due amichevoli dell’Argentina di Scaloni. Filtra ottimismo sulle condizioni del numero 21 giallorosso, Mourinho confida di schierare il tridente titolare con al centro Tammy Abraham supportato da Nicolò Zaniolo (anche lui ex della sfida ) e proprio Paulo Dybala. Inoltre il tecnico portoghese starebbe pensando al cambio di fascia per Nicola Zalewski, l’italo-polacco verrebbe dirottato sulla destra al posto di Celik con Leonardo Spinazzola sulla corsia mancina. Tra poche ore conosceremo le scelte dello Special One, sostituito in panchina dal vice allenatore Foti a San Siro.

Probabile formazione: Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham.