Inter-Roma, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro. Nuova assenza per il tecnico nerazzurro.

Vigilia di Inter-Roma, big match nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Il campionato italiano riparte dopo la prima sosta stagionale, causa pausa nazionali. La squadra giallorossa, orfana per squalifica di José Mourinho, sogna l’impresa contro l’Inter di Simone Inzaghi. L’allenatore ex Lazio perde i pezzi, ennesima assenza quasi certa in vista della delicata sfida di domani pomeriggio. Ecco l’annuncio ufficiale del tecnico dell’Inter, intervenuto poco fa in conferenza stampa.

Inter-Roma si avvicina, una sfida densa di valore e significati. Numerosi gli ex e gli intrecci tra le due squadre, a partire da José Mourinho, indimenticato allenatore del triplete interista. Il tecnico portoghese questa volta non siederà in panchina, complice il cartellino rosso rimediato nella sconfitta interna della Roma contro l’Atalanta. Ma l’allenatore della Roma può ben sperare circa le condizioni di Paulo Dybala, osservato speciale del match che manda un segnale incoraggiante per i tifosi giallorossi da Trigoria. Se la ‘Joya’ vede San Siro, Simone Inzaghi annuncia una nuova assenza tra le fila della squadra nerazzurra, ecco le parole in conferenza stampa.

Inter-Roma, altra assenza per Inzaghi: annuncio ufficiale

Confermata l’assenza pesante in attacco di Romelu Lukaku, Simone Inzaghi annuncia una nuova perdita quasi certa in vista del big match di domani pomeriggio. A riguardo delle condizione del bomber belga, l’allenatore dell’Inter ha parlato di un rallentamento nel recupero dell’attaccante, ai box da un mese. Il centrocampo dell’Inter ha perso anche Marcelo Brozovic, che domani non ci sarebbe stato in ogni caso per squalifica. Ma non è finita qui, anche Roberto Gagliardini non si è allenato negli ultimi due giorni e la sua assenza è sempre più possibilità concreta. Il tecnico dell’Inter, parlando di Asslani ha così commentato in conferenza stampa: “A centrocampo ho delle difficoltà perché ho lui, Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu. Oltre a Brozovic anche Gagliardini non è riuscito ad allenarsi negli ultimi due giorni e oggi vedremo se recupererà.”