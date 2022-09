Inter-Roma, c’è tantissima attesa intorno alle condizioni fisiche di Paulo Dybala. Spunta l’indizio social da Trigoria: le ultimissime sulla ‘Joya’

Vigilia di Serie A in casa Roma, la squadra giallorossa è attesa dalla delicata trasferta in casa dell’Inter. La squadra di Josè Mourinho, che sarà assente in panchina causa squalifica, è reduce dall’amara sconfitta contro l’Atalanta. Nell’ultima gara interna, prima della sosta dedicata alle nazionali, i giallorossi sono stati sconfitti di misura dai bergamaschi. Anche l’Inter è reduce da una cocente sconfitta, sul campo della sorprendente Udinese. Ecco le ultimissime da Trigoria intorno alle condizioni di Paulo Dybala, la foto è una sentenza per i tifosi giallorossi.

Paulo Dybala è stato il grande assente nell’ultima gara dei giallorossi. Nell’immediato prepartita contro l’Atalanta si è dovuto fermare per un fastidio ai flessori prima di scendere in campo. La Roma è stata sconfitta di misura dall’Atalanta, tenendo in mano il pallino del gioco per tutta la gara e subendo un solo tiro in porta valso tre punti per gli orobici. Il talento argentino aveva poi raggiunto la nazionale Albiceleste guidata da Scaloni, ma non è mai sceso in campo nelle due amichevoli affrontate dall’Argentina. Ieri all’alba lo sbarco a Roma, l’attesa era tutta intorno alle sue condizioni fisiche dopo un primo consulto medico nella giornata di ieri.

Dybala verso Inter-Roma, la FOTO da Trigoria è una sentenza

La Roma ha appena pubblicato una foto che vede la ‘Joya’ allenarsi regolarmente con il resto dei compagni. I tifosi giallorossi si sono da subito scatenati, ora filtra un deciso ottimismo sulle condizioni di Dybala in vista del big match di San Siro di domani pomeriggio. A poco più di ventiquattro ore dalla sfida l’attaccante argentino ha svolto la partitella col resto del gruppo. Una splendida notizia per José Mourinho, uno dei grandi ex della sfida, che in panchina stavolta non ci sarà. Il tecnico portoghese sconta il turno di squalifica rimediato dopo la gara contro l’Atalanta ma può finalmente sperare nella possibilità di schierare il tridente delle meraviglie formato da Zaniolo, Tammy Abaraham e Paulo Dybala. Ecco la foto pubblicata sul profilo Twitter ufficiale della As Roma.