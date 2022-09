Inter-Roma, voglia matta Dybala: le ultime prima della rifinitura

L’attaccante della Roma è tornato in anticipo dagli Stati Uniti per farsi trovare pronto per la partita di Milano contro l’Inter

Sta bene, non sta bene, come è partito e come torna? Sono tanti i quesiti che i tifosi della Roma si sono posti su Paulo Dybala. L’attaccante della Roma ha saltato l’ultima partita di campionato con l’Atalanta a causa di un fastidio al flessore della coscia sinistra accusato durate il riscaldamento. Nei giorni successivi la Joya è poi partito con la Nazionale argentina per disputare le amichevoli in vista del Mondiale in Qatar. Purtroppo per lui, però, Scaloni ha deciso di non rischiarlo in nessuno dei due impegni, facendolo tornare con 0 minuti giocati.

Alle prime luci dell’alba di ieri, Paulo è sbarcato a Fiumicino per tornare il prima possibile a disposizione di Mourinho. Durante la giornata, poi, l’argentino ha svolto una seduta defaticante per recuperare al meglio dagli allenamenti della Seleccion. Per la partita di sabato, però il dubbio resta. Con l’Inter, infatti i tifosi – così come Mourinho – vorrebbero vederlo in campo, visto che il suo talento sarebbe di grande aiuto per una possibile vittoria. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i due hanno avuto un colloquio proprio ieri per parlare delle sue condizioni.

Inter-Roma, ottimismo per Dybala: in campo dal primo minuto

Oggi Paulo dovrebbe svolgere l’unico allenamento vero e proprio in maglia giallorossa e poi toccherà a Mourinho. L’allenatore della Roma potrebbe decidere se schierarlo dal primo minuto contro l’Inter a San Siro. Sulle sue condizioni è stato rassicurato da Walter Samuel, mitico The Wall, che ha lavorato proprio con lo Special One in nerazzurro e ora collaboratore di Scaloni. Da Trigoria filtra ottimismo, così come per il numero 21 giallorosso, che ha confidato di sentirsi sicuro per giocare al suo entourage. Probabile, quindi, che la Joya scenda in campo dal primo minuto a San Siro.