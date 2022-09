Inter-Roma si avvicina e tante attenzioni si concentrano intorno alle condizioni di Paulo Dybala. Ecco cosa filtra da Trigoria, le ultime sulla ‘Joya’

L’attaccante argentino è tornato questa mattina all’alba a Roma. Non sono mancate foto con i tifosi stupiti dalla sua presenza, la ‘Joya’ torna nella Capitale dopo la convocazione con l’Argentina. Convocazione che non lo ha visto scendere in campo nelle due amichevoli della nazionale guidata da Lionel Scaloni. L’assenza del numero 21 si è fatta sentire nell’ultima gara della Roma, persa contro l’Atalanta in casa malgrado una prestazione convincente. Sarà fondamentale capire le sue condizioni fisiche in vista del big match di Sam Siro, José Mourinho confida di schierare il tridente titolare contro la squadra di Simone Inzaghi.

Spunta il test decisivo per Paulo Dybala dal centro di allenamento della Roma. L’attaccante argentino è tornato questa mattina a Roma ed ha messo subito nel mirino il big match di San Siro contro l’Inter. Gara elettrizzante per la ‘Joya’ che nei mesi scorsi sembrava ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra, non era questo il piano della Roma però, che ora incrocia le dita intorno alle condizioni del proprio numero 21. José Mourinho confida di poter contare sul tridente titolare formato da Zaniolo, Abraham e proprio Dybala, assente nell’ultima gara interna dei giallorossi.

Inter-Roma, Dybala e il test decisivo: le ultime da Trigoria

L’attaccante sudamericano si era fermato nell’immediato prepartita della gara, poi persa, contro l’Atalanta. A frenare il numero 21 della Roma era stato un fastidio al flessore sinistro, che lo aveva spedito in tribuna. Tribuna anche con la nazionale Argentina, nonostante la convocazione di Scaloni l’attaccante non è mai sceso in campo nelle due amichevoli disputate dall’Albiceleste. Quest’oggi c’è stato un primo consulto medico a Trigoria, in seguito un semplice allenamento defaticante per Dybala. Domani, come scrive il sito ForzaRoma.info, sarà la giornata del test decisivo sulle condizioni dell’argentino. Riuscirà Mourinho a schierare finalmente il suo tridente titolare, i tifosi continuano ad incrociare le dita.