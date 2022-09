Inter-Roma, programma stravolto per Dybala

L’attaccante della Roma ha cambiato i suoi piani in vista della partita di sabato contro l’Inter, valida per l’ottava di Serie A

Sabato alle 18 la Roma scende in campo al Meazza contro l’Inter per l’ottava giornata di Serie A. La partita è una delle più importanti del girone di andata visto che si tratta di uno scontro diretto con una delle big del campionato. A fare la differenza potrebbero essere i vari talenti presenti in rosa. Da Abraham a Zaniolo, passando per Pellegrini, i giallorossi possono fare male ai nerazzurri grazie alle tante individualità che sono presenti in rosa. Tutti, infatti, possono dare il loro prezioso contributo grazie alle loro qualità. Tutti i nazionali, poi stanno tornando in questi giorni per mettersi a disposizione di José Mourinho, in vista della partita.

Tra questi c’è Paulo Dybala che dal suo arrivo a luglio ha infiammato la piazza giallorossa. tutti i tifosi, infatti, non vedono l’ora di vedere le sue magie in campo contro l’Inter e nelle prossime partite. Fino ad ora l’argentino è stato uno dei migliori in campo e ha sempre mantenuto le aspettative dei tifosi, che grazie a lui hanno potuto esultare diverse volte. Fino ad ora sono stati 4 i gol in otto partite totali, non pochi per la Joya che ha anche fornito due assist. Per continuare a incantare in campo, anche contro l’Inter, Paulo ha deciso di cambiare i suoi piani di rientro dagli Stati Uniti per arrivare prima da Mourinho.

Inter-Roma, Dybala anticipa e torna prima da Mourinho

L’argentino, infatti, ha cambiato i suoi piani. Inizialmente la sua tabella di marcia prevedeva la partenza con un volo charter privato insieme a Messi. L’aereo sarebbe atterrato a Parigi, destinazione della Pulga, e da lì la Joya avrebbe preso un secondo volo per approdare nella Capitale. Per tornare prima da Mourinho, però, Paulo ha deciso di scartare questa opzione e di volare direttamente dagli Stati Uniti in Italia, in modo da accelerare i tempi.