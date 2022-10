Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo e accordo: spunta la clausola

Calciomercato Roma, ormai ci siamo, appuntamento fissato: spunta anche la clausola per il rinnovo del contratto di Nicolò Zaniolo.

Ancora deve segnare il primo gol in Serie A in questa stagione, eppure il suo valore anche a livello economico resta altissimo, così come le aspettative sul suo conto. Nicolò Zaniolo ha iniziato bene il campionato dal punto di vista del rendimento. Inarrestabile quando parte in progressione, abile nel dribbling e nella posizione del pallone, deve ancora fare il salto di qualità definitivo nelle scelte da prendere in fase di finalizzazione.

A volte è troppo egoista e non ha la lucidità di servire i compagni, in altre occasioni quando potrebbe tirare cerca un dribbling di troppo. Contro l’Atalanta alcuni episodi di questo tipo hanno penalizzato la Roma, né gli arbitri però sono d’aiuto. Spesso gli avversari sono costretti a fermarlo con le cattive, e lo fanno senza essere puniti dal direttore di gara.

Mourinho ha comunque capito di avere tra le mani un campionissimo e la società è pronto a blindarlo, dopo le voci della scorsa estate che lo volevano lontano da Roma.

Calciomercato Roma, clausola da 50 milioni per Zaniolo

Nicolò Zaniolo si legherà alla Roma fino al 2027, e il suo ingaggio sarà simile a quello degli altri “big” della Roma, ovvero Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il general manager della Roma Tiago Pinto e gli agenti del calciatore. Il contratto sarà di circa 4 milioni di euro a stagione, andranno limati soltanto gli ultimi dettagli. E spunta anche la clausola rescissoria, che sarebbe da 50 milioni di euro. Un dettaglio da non sottovalutare, ma ormai non ci sono più dubbi sulla voglia di Zaniolo di restare giallorosso e di andare incontro anche alle richieste del club.