Inter-Roma, “giallo” risolto: ecco perché è uscito Dybala

Inter-Roma, Dybala si prende la scena: la Joya ha chiesto il cambio nella seconda frazione di gioco, rassicurando però la panchina.

Nel segno di Paulo Dybala. Manca poco meno di mezz’ora al fischio finale della gara di San Siro, con i giallorossi che sono riusciti a rimontare l’iniziale svantaggio grazie ad una sventola di Paulo Dybala, abile a bucare le mani di Handanovic con una conclusione al volo potente.

L’argentino ha calamitato la maggior parte dei palloni nella zona offensiva avversaria, riuscendo con la sua tecnica a far salire la squadra, per offrire una valvola di sfogo importante nei momenti in cui i padroni di casa hanno provato a spingere. Come re Mida, ha tramutato in oro un pallone comunque difficilmente gestibile, scaraventandolo in rete grazie all’infitta qualità del proprio repertorio.

Inter-Roma, Dybala cambiato: svelato il motivo

Allo scoccare dell’ora di gioco, Dybala è stato richiamato in panchina: al suo posto è entrato Tammy Abraham, il grande escluso degli undici titolari. Inizialmente si pensava che il cambio fosse stato causato da ragioni fisiche: in realtà si tratta di una sostituzione già programmata. Rientrato in panchina, infatti, la “Joya” ha rassicurato i compagni di squadra e lo staff medico giallorosso, che gli ha applicato del ghiaccio sul piaccio. Come riferito da DAZN, dovrebbe trattarsi di un piccolo affaticamento: nulla di grave, dunque, per uno dei protagonisti della gara di San Siro.