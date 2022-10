Formazioni ufficiali Inter-Roma: sorpresa Dybala, fuori un titolarissimo

Inter-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Mourinho in vista di uno degli anticipi dell’ottava giornata di Serie A.

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Inter-Roma. L’attesa sta per finire, al punto che sono già state diramate le formazioni ufficiali di una gara molto importante per entrambe le compagini, a caccia di risposte importante dopo le ultime sconfitte patite rispettivamente contro Udinese ed Atalanta.

Dopo lo scivolone della Dacia Arena, è chiaro che le maggiori pressioni pendano sulle spalle di un’Inter che non si può più permettere di sbagliare. I nerazzurri se la vedranno però con una Roma caparbia, che venderà cara la pelle: anche contro l’Atalanta, i giallorossi hanno confermato importanti segnali di crescita sul piano del gioco e della proposta offensiva. La lunga vigilia che ci ha portato al big match è stata monopolizzata dai dubbi sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala: l’attaccante argentino, che aveva svolto regolarmente la rifinitura, partirà dall’inizio, come terminale offensivo di riferimento, con Abraham in panchina. Zaniolo e Pellegrini sulla trequarti.

Inter-Roma, le formazioni ufficiali: fuori Abraham

Novità sulla corsia destra: con Karsdorp infortunato, Mou si affida a Celik con Spinazzola sull’out opposto. Coppia di centrocampo che sarà invece formata da Cristante e Matic. Confermatissimo il muro difensivo, con Mancini, Smalling ed Ibanez a presidiare la porta di Rui Patricio. Ecco la formazione titolare:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, Spinazzola, Zaniolo, Pellegrini, Dybala.

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.