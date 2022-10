Dybala, ultim’ora Roma: è ufficiale

Dybala, arriva la scelta ufficiale dell’ultim’ora. A seguire l’annuncio circa la decisione presa in casa giallorossa.

Il nome di Paulo è certamente quello in grado di far discutere e chiacchierare con maggiore veemenza, alla luce dell’importanza e della centralità che la piazza tutta sa dover e poter rivestire all’interno di uno scacchiere che da tempo necessitava di un giocatore di tale qualità. Al centro di tante discussioni di calciomercato la scorsa estate, l’argentino ha alla fine scelto la Roma, la cui piazza si sta attualmente godendo la consapevolezza di avere finalmente tra le proprie fila un autentico campione.

L’importanza del suo talento è certamente emersa in queste primissime settimane all’ombra del Colosseo, durante le quali è riuscito a risultare decisivo e sbrigliare situazioni complicatesi come accaduto in Roma-Helsinki o negli spezzoni iniziali della gara contro l’Empoli. In queste ultime giornate, inoltre, a suscitare particolare attenzione erano state le sue condizioni fisiche, alla luce del recente forfait contro l’Atalanta e di una risposta alla convocazione dell’Argentina che aveva acuito gli allarmi dei tifosi.

Ultim’ora Roma, decisione ufficiale dei tifosi: “vince” Paulo Dybala

Negli USA, Paulo non ha però giocato, complice il buonsenso dello staff medico dell’Albiceleste che ha permesso lui di seguire un iter specifico e che, ad oggi, ha garantito lui la possibilità di partire con la squadra alla volta di Milano. Fra qualche ora è infatti atteso dalla sfida contro l’Inter, grande reminiscenza non solo di Mourinho, Dzeko, Mkhitaryan o Zaniolo ma anche di un Paulo che era sembrato destinato alla corte di Inzaghi per buona parte dello scorso calciomercato.

In attesa di comprendere quella che sarà la scelta di Mourinho circa la titolarità del suo elemento più qualitativo, la Roma ha intanto pubblicato un post ufficiale con il quale ha nominato La Joya come il miglior giocatore del mese, in seguito alla decisione dei tifosi chiamati negli ultimi giorni a votare il Player of the Month. Le alternative erano Ibanez, Celik e Smalling.