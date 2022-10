Inter-Roma, ‘fantasma‘ Mourinho a San Siro

Inter-Roma, il curioso retroscena che riguarda José Mourinho. La rivelazione DAZN che non passa inosservata.

Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco a San Siro: la Roma è riuscita ad agguantare l’Inter grazie alla perla di Paulo Dybala, abile a sfruttare anche l’imprecisione di Samir Handanovic.

Risultato tutto sommato giusto, con i giallorossi che hanno avuto una reazione veemente dopo aver preso goal, su incertezza di Rui Patricio. Gli ospiti non si sono disuniti, e sono riusciti a prendere le redini della gara in mano nel segmento conclusivo della prima frazione di gioco. Ricordiamo che la Roma è scesa in campo “senza” José Mourinho, squalificato.

Il tecnico portoghese sta comunque osservando la gara di San Siro. Tuttavia, come riferito da DAZN, le telecamere non sono riuscite a beccarlo. Probabilmente l’allenatore portoghese ha scelto un posto lontano da sguardi indiscreti. In un modo o nell’altro, comunque, l’impronta dello Special One sulla sua “creatura” è evidente, soprattutto nel modo con il quale Pellegrini e compagni sono riusciti a restare aggrappati al match. Con Abraham e Belotti in panchina, poi, non è escluso che l’allenatore lusitano con il passare dei minuti possa optare per un assetto di gioco più offensivo, per azzannare definitivamente una contesa assolutamente aperta ed imprevedibile, aperta ad ogni scenario.