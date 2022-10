Pagelle Inter-Roma: Smalling decisivo. Dybala è una Joya

Pagelle Inter-Roma: Smalling decisivo, sia dietro che davanti con la rete che ha deciso. Dybala è una Joya

Si è appena conclusa Inter-Roma. E i giallorossi hanno espugnato San Siro, in rimonta, grazie alle reti di Dybala nel primo tempo che ha impattato la rete di Dimarco, e con Smalling nella ripresa che ha ribaltato la sfida. Una prova superba della squadra di Mourinho, non solo sotto l’aspetto tecnico ma anche e soprattutto sotto il profilo caratteriale. Non facile rimanere a galla dopo una prima mezzora sicuramente difficile. Ma questa squadra sta mostrando davvero tanto e tanto carattere.

Due sole insufficienze: quelle di Rui Patricio e di Celik, entrambi colpevoli nel gol dell’Inter. Per il resto nessun’altro va sotto il sei. Giusto così. Una vittoria che a San Siro mancava dal 2017. Questa Roma adesso fa paura.

Pagelle Inter-Roma, Dybala e Smalling i migliori

Smalling è il migliore in campo. Decisivo. Dybala è una Joya. Di sostanza la prova di Matic in mezzo. Anche Zaniolo ha fatto il suo lottando fin quando è rimasto in campo. Insomma, una notte magica per la Roma, un po’ meno quella dell’Inter con Inzaghi che potrebbe essere anche esonerato. Ma questo poco importa ai tifosi della Roma. I giallorossi espugnano San Siro. Ecco i voti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 5, Mancini 6, Smalling 8, Ibanez 6.5, Celik 5, Cristante 6, Matic 7, Spinazzola 6.5, Zaniolo 6.5 (86′ Belotti sv), Pellegrini 7 (81′ Camara sv), Dybala 7 (58′ Abraham 6)