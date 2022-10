Ultim’ora Roma: le condizioni di Dybala e Pellegrini

Ultim’ora Roma, ufficiale: ecco le condizioni di Paulo Dybala e di Pellegrini usciti durante il match

La Roma torna da San Siro con i tre punti. E torna con una valigia piena di gioia ma anche di consapevolezza. Questa squadra se la può giocare con tutti. A trascinarla ci pensano Dybala e Smalling, i leader, oltre a capitan Pellegrini e Matic. Ma tutti, questa sera, hanno fatto il proprio, dimostrando di tenerci, di voler sudare, di voler lottare. Insomma, uno spirito battagliero per una squadra che vuole tornare in alto.

Intanto arrivano notizie ufficiali sulle condizioni di Dybala – uscito poco dopo l’inizio del secondo tempo – e anche di Pellegrini. Crampi per la Joya, che quindi non ha nessun problema fisico e che sarà subito a disposizione dello Special One dopo lo stop prima della gara contro l’Atalanta. Pellegrini invece per un fastidio che non desta particolare preoccupazione. Lunedì mattina, alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, entrambi dovrebbero lavorare insomma con il resto del gruppo. Buone notizie, quindi. Oltre il risultato che quello è spettacolare.