Calciomercato Roma, ha chiesto la cessione: così la spunta il Milan

Calciomercato Roma, decisione inamovibile: vuole subito cambiare aria. Nuova occasione per Milan ed Inter: lo scenario.

In occasione della sfida di San Siro, la retroguardia di José Mourinho ha palesato qualche incertezza di troppo soprattutto nella prima frazione di gioco, ma è stata tenuta un piede dall’ennesima prestazione maiuscola di Chris Smalling, che si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle trascinandola al successo grazie ad un colpo di testa da attaccante navigato.

Tiago Pinto ha dichiarato concluso il mercato in entrata dei giallorossi almeno fino a gennaio, spegnendo di fatto le voci che accostavano alla Roma diversi svincolati in cerca di sistemazione. Alla luce della situazione legata agli slot da destinare agli extracomunitari, il GM dei capitolini sarà chiamato a procrastinare o comunque a temporeggiare il blitz decisivo per diversi affari.

Calciomercato Roma, intrigo Chalobah: nuovo colpo di scena

Il tema Smalling ci permette di fare un nuovo focus sulla difesa, reparto che il prossimo anno potrebbe essere rimpolpato con un altro innesto di spessore, soprattutto se dovesse partire Kumbulla. Nel ventaglio di nomi accostati alla Roma figura anche Chalobah che però ha il passaporto inglese e dunque è da considerare a tutti gli effetti un extracomunitario. Stando a quanto riferito da vavel.com, il difensore del Chelsea avrebbe ribadito ai Blues il suo desiderio di cambiare aria già a gennaio, con la soluzione prestito che sembra configurarsi come la più credibile.

Stando così le cose, sembra essere il Milan il club ad avere le maggiori chances di poter intavolare una trattativa a stretto giro di posta. I rossoneri, infatti, potrebbero entrare nell’ordine di idee di intervenire nuovamente sul mercato per mettere una pezza ai tanti infortuni che negli ultimi giorni stanno falcidiando l’organico di Pioli. Chiaramente nel caso in cui si dovesse materializzare l’addio di Skriniar, anche l’Inter rientrerebbe prepotentemente in gioco, anche se i nerazzurri al momento sembrano collocarsi in una posizione un pò più defilata. Come già ribadito in precedenza, l’ipotesi Roma sarebbe credibile solo in un funzione di giugno.