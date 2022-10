Calciomercato Roma, scacco matto Simeone: colpo a costo zero

Calciomercato Roma, l’intrigo dalla Spagna si sviluppa senza soluzione di continuità: l’effetto domino che favorisce Simeone.

Giorno di riposo per la Roma, reduce dalla sofferta e meritata vittoria ottenuta a San Siro contro l’Inter. Prestazione di carattere quella dei giallorossi, che sono riusciti a venire a capo di una contesa che si era indirizzata improvvisamente sui binari sbagliati crescendo alla distanza, anche grazie ai correttivi di Mou.

Il tecnico lusitano ha sfruttato la profondità della panchina per trafiggere nel secondo tempo le certezze di un’Inter che si sono lentamente sgretolate. Guidata da un Dybala versione accentratore, i capitolini si sono affidati nuovamente ad un Smalling ministro della difesa, per trovare la via del vantaggio e completare una rimonta che dopo l’iniziale vantaggio di Dimarco sembrava insperata. Tre punti di fondamentale importanza per la Roma, che ora può accostarsi ai prossimi impegni in campionato ed in Europa League con rinomate certezze. A mesi dall’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, sono ancora i possibili affari ancora in essere a calamitare l’attenzione.

Calciomercato Roma, l’Atletico fa sul serio per Dalot

Negli ultimi giorni dall’Inghilterra sono riemerse nuovi circa un presunto interesse della Roma per Diogo Dalot, vecchio nome presente nei dossier giallorossi già diverso tempo fa. L’esterno portoghese – che in Italia fa gola alle altre anche alla Juventus – avrebbe calamitato gli interessi di diversi club. Secondo quanto riferito da todofichajes.com, tra questi ci sarebbe anche l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, che potrebbe pensare di chiudere l’operazione a costo zero. I Colchoneros, che solo l’anno scorso hanno chiuso l’operazione Molina, sarebbero intrigati all’idea di perfezionare un’altra operazione per puntellare la corsia esterna. A quel punto, però, la posizione dell’ex esterno dell’Udinese ritornerebbe clamorosamente in discussione, e non è escluso un eventuale ritorno di fiamma delle compagini italiane per lui.