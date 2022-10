Inter-Roma, Sacchi duro con Mourinho: “Così è difficile”

Inter-Roma, arrivano le dichiarazioni del tecnico che ha così commentato la partita di ieri in quel di San Siro, vinta in rimonta dagli uomini di Mourinho.

Come più volte evidenziato in queste settimane di congedo di Serie A, alla ripresa la Roma era attesa da importanti risposte che permettessero di archiviare lo scacco interno con l’Atalanta e rilanciarsi in campionato. L’impegno non era di certo dei più semplici, contro un Inter reduce da plurime battute di arresto e priva di alcuni elementi ma non per questo poco temibile. Il canovaccio della gara sembrava all’inizio destinato a seguire una traccia quasi segnata, con l’ormai classico gol dell’ex che già dopo pochi minuti aveva richiamato alla memoria le prestazioni dello scorso anno contro la rosa di Inzaghi.

Con carattere, determinazione e concretezza, invece, Pellegrini e compagni sono riusciti a tener botta, incassando con serenità il gol di Di Marco e rimettendo poco dopo la partita sui binari giusti con una magia di Paulo Dybala, propiziata da una non meno bella giocata dell’altro ex Juventus, Leonardo Spinazzola. Quello che è successo dopo è poi chiaro a tutti, con i nerazzurri vicini al gol con Asslani e Calhanoglu su punizione e i giallorossi bravi a saper resistere, colpendo nel momento clou dei 90 minuti. A segno Chris Smalling, monumentale come quasi sempre e questa volta decisivo anche in zona offensiva.

Inter-Roma, Sacchi senza filtri: “Nessuna squadra meritava di vincere”

Il significato e l’importanza della partita non necessita nemmeno di approfondimenti. Si tratta del primo scontro diretto vinto dalla Roma in questa stagione, in un campo ostico e contro un’avversaria che lotterà quantomeno per un piazzamento in Champions League, proprio come la compagine di Mourinho. Al netto dei tanti commenti a caldo arrivati da entrambe le sponde, alcuni dei quali non sempre lucidissimi o onesti, riportiamo di seguito le dichiarazioni di Arrigo Sacchi. L’ex Milan ha parlato stamane a “La Gazzetta dello Sport”, così esprimendosi circa la partita di San Siro.

“Il gol di Dybala è stato splendido. La Roma ha avuto pazienza e ha sfruttato un cross con una giocata inventata dall’argentino. Bisogna però dire che la Roma ha qualità tecniche per proporre un calcio migliore. Durante la partita di ieri mi sono chiesto se una delle due squadre fosse in grado di creare un’azione. Ho visto un blocco difensivo da entrambe le parti, senza alcun tipo di pressing e con tutte e due le squadre decise a difendere in otto. Difficile fare spettacolo in questo modo. Nessuna meritava la vittoria e i ritmi sono stati molto bassi con un’attesa dello spunto del campione. Inzaghi e Mourinho sono dei bravissimi tattici ma i tifosi si aspettavano di più, anche alla luce della qualità tecnica presente in campo“.