Inter-Roma, Massa distratto e bocciato: la moviola dei giornali

Inter-Roma, Massa distratto e bocciato dal Corriere dello Sport: le moviole della gara di ieri a San Siro

Sette ammonizioni in una partita che comunque non è stata di certo nervosa. Sì, la posta in palio era alta ma Massa è sembrato distratto. E infatti il Corriere dello Sport in edicola questa mattina lo boccia dandogli un cinque in pagella: insufficienza piena, insomma, per il direttore di gara, salvato anche dal Var Mazzoleni all’alba della sfida.

L’Inter infatti aveva trovato la rete dell’ex con Dzeko dopo dieci minuti dall’inizio della partita. In questo caso il lavoro del video è perfetto che pesca l’attaccante bosniaco davanti a tutti. Regolare anche la rete di Smalling, quella che ha deciso la partita. Dopo un lungo consulto – troppo lungo, diremmo – è chiaro che Bastoni tiene in gioco tutti, anche Cristante che è il calciatore della Roma più avanzato.

Inter-Roma, Massa da 6 per la Gazzetta

Raggiunge invece il 6 Massa nella moviola della Gazzetta dello Sport, nonostante “ci sono sanzioni viste in ritardo” scrive il quotidiano rosa. Che ritorna anche sull’episodio del gol del difensore inglese, certificando che Cristante non impatta minimamente nell’azione. Sul fatto che il centrocampista fosse comunque in gioco non c’è nessun passaggio. Giusto annullare il gol di Dzeko – leggi sopra – conferme, infine, anche nell’ultima azione da rivedere: quella del presunto fallo di Abraham su Lautaro Martinez. Tammy prende in pieno il pallone e poi va a colpire Camara che rimane a terra. Anche in questo caso nota di merito al Var Mazzoleni che aiuta il direttore di gara all’inizio della partita.

Vedute diverse, quindi, tra i due quotidiani. La cosa da sottolineare, infine, è che non ci sono stati errori clamorosi che hanno indirizzato il match. E dopo quello che è successo nelle giornate prima della sosta non è da sottovalutare.