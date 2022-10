Nuovo stadio Roma, svolta ufficiale: la data da cerchiare in rosso

Nuovo Stadio Roma, la svolta ormai è sempre più vicina: la data da cerchiare in rosso che potrebbe imprimere l’accelerata decisiva.

Giornata di apparente tranquillità in casa Roma. Il dolce risveglio che ha accompagnato la squadra è stato sicuramente il dolce epilogo della bella trasferta di Milano, nella quale Dybala e compagni sono riusciti a strappare tre punti di fondamentale importanza per il loro cammino a San Siro contro l’Inter.

Coriacea la risposta degli uomini di Mourinho, che sono riusciti a venire a capo di una gara che si stava facendo maledettamente complicata; i cambi di Mou, la profondità della Roma e la forza psicologica dei giallorossi hanno fatto il resto, permettendo ai capitolini di affacciarsi ai prossimi impegni con la consapevolezza di chi può recitare un ruolo importante. Apparente tranquillità, dicevamo. Già perché in sede “istituzionale” qualcosa di importante si sta muovendo sulla questione legata alla costruzione del nuovo stadio. Aspetto sul quale bisogna segnalare interessanti novità.

Nuovo stadio Roma, consegna in Campidoglio della studio della fattibilità dell’impianto

Non è un caso che il tema relativo alla costruzione dell’impianto che sarà la nuova casa della Roma a Pietralata stia particolarmente a cuore alla proprietà americana. I Friedkin, a differenza dei loro predecessori, stanno spingendo fino in fondo per riuscire a trovare una soluzione definitiva. L’obiettivo, in questo senso, è sempre più vicino. Come riferito dall’ANSA, infatti, ci sarebbero stati ulteriori passi in avanti per quanto concerne il progetto per il nuovo stadio. Lunedì 3 ottobre alle ore 12, infatti, il club giallorosso – nella figura del CEO Berardi – coglierà l’occasione per consegnare in Campidoglio lo studio di fattibilità dell’impianto. Si tratta sicuramente di un turning point che non può non essere attenzionato, e che potrebbe dare il via ad una seconda fase.