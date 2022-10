Calciomercato Roma, ha stregato Marotta: 25 milioni non bastano

Calciomercato Roma, ha stregato Marotta che lo vorrebbe nella sua Inter: ma 25 milioni adesso non bastano più

Ha stregato Marotta che lo avrebbe messo nel mirino per andare a sostituire il partente Skriniar che, possibilità di rinnovare con l’Inter non sembra averne più di tante, soprattutto per quella che è l’offerta economica che il Psg avrebbe in mente di mettere sul piatto. Insomma, una situazione che i nerazzurri hanno capito. Ed è per questo che sono alla ricerca di un sostituto all’altezza.

E l’amministratore delegato dei milanesi, secondo le informazioni riportato da calciomercatoweb.it, avrebbe messo nel mirino Ibanez, uno dei punti fermi della Roma di José Mourinho lì dietro. Si parla di un possibile affare che non andrebbe al di sotto dei 20-25 milioni di euro. Ma oltre al fatto che la Roma non ha nessuna intenzione di cederlo, non sembra questa la quotazione esatta.

Calciomercato Roma, non bastano 25 milioni per Ibanez

Sì, il difensore, dopo aver strappato anche la convocazione in nazionale, con Tite che potrebbe pure portarlo ai Mondiali, ha una quotazione sicuramente maggiore. Il gm Pinto, qualora davvero l’Inter dovesse presentarsi con un’offerta, potrebbe spingersi almeno su una quotazione di 35 milioni. Anche perché le prestazioni del giocatore sono in crescendo e si assestano sempre di più verso l’alto. Insomma, non basta quella cifra che l’Inter avrebbe in mente di investire per il giocatore che, in ogni caso, come detto, è incedibile. A meno che non arrivi davvero una proposta indecente.

Vedremo se ci saranno delle novità sotto questo aspetto. Intanto, Mourinho, se lo gode e nella difesa a tre Ibanez sembra aver trovato il proprio habitat naturale: sicuro, convinto, deciso, concentrato. Sempre in miglioramento. E con ancora margini di crescita da non sottovalutare per nulla. In poche parole, un punto fermo di questa Roma.