Calciomercato Roma, dalla Spagna: un fedelissimo di Mou a parametro zero

Calciomercato Roma, Mourinho continua a volerlo con il benestare di Ancelotti. Arriva la risposta del giocatore, le ultime dalla Spagna.

Il calcio, come sovente evidenziato, è fatto spesso di episodi e di cicli, spesso riflettentisi anche nelle parentesi di mercato. Durante le campagne acquisti estive, infatti, non è raro assistere al concretizzarsi di scenari inaspettati, verificantesi grazie all’incastro delle giuste situazioni, così come ancora meno inusuale è il ripresentarsi di occasioni capitate già in passato e magari non ancora colte. Gli esempi potrebbero essere tanti, a partire dai grandi rimorsi per giocatori accostati ma mai arrivati, passando per quelli che siano stati invece monitorati ma poi alla fine mai approdati.

Questo in casa Roma e non solo. Restando nel mondo di interesse giallorosso, però, riferiamo di seguito importanti aggiornamenti dalla Spagna che ci permettono di assistere al ripresentarsi di una situazione deja-vù, alla luce dei tanti accostamenti del passato e delle non poche possibilità verificatesi negli anni scorsi di ingaggiare il giocatore in questione. Il tutto va contestualizzato ad una fase in cui i giallorossi sembrano aver ripreso una certa consapevolezza nei propri mezzi ma non aver comunque perso conoscenza di quelle che sono le attuali esigenze per plasmare lo scacchiere.

Calciomercato Roma, non tramonta l’ipotesi Nacho: il giocatore ha deciso

Quest’ultimo, per quanto migliorato e allungato da Tiago Pinto nel corso dell’ultimo trimestre estivo, necessita ancora di alcuni accorgimenti, tutt’altro che esclusi. Ragionando step by step, riferiamo qui di quanto raccolto da El Nacional, fautore dell’ennesimo accostamento di Nacho Fernandez alla Roma di Mourinho.

Il mister portoghese conosce il difensore molto bene, così come gli stessi tifosi. Tanti, infatti, gli avvicinamenti dello spagnolo ai giallorossi nel corso dell’ultimo lustro, alla luce di una posizione mai centralissima del numero 6 tra le fila del Real Madrid. Quest’ultimo non ha mai considerato Nacho un centralissimo all’interno del progetto e ciò sembra complicare ulteriormente la posizione del giocatore, in scadenza nel 2023. L’interesse giallorosso continua ad esserci, come evidenziato anche dalla richiesta di Mou, intrigato da questo scenario di mercato.

Ad oggi, sempre a detta delle penne iberiche, il calciatore avrebbe però rifiutato le avances italiane, essendo intenzionato a incontrare Florentino Perez e comprendere bene quelle che sono le intenzioni della nobile società con la posizione di un calciatore che, pur non essendo nel novero dei memorabili del club, rappresenta di certo uno degli elementi più longevi del recente passato Blanco.