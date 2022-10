Calciomercato Roma, dilemma tra i pali: Pinto prepara il piano B

Il rendimento di Rui Patricio nel primo anno alla Roma è stato di ottimo livello: il portiere portoghese ha avuto un ruolo di primo piano anche nella vittoria della Conference League e ha fatto valere tutta la sua esperienza e il suo carisma. Qualche errore grossolano lo ha commesso pure, ma è sempre riuscito a cancellarlo in fretta. Nella partita vinta sabato contro l’Inter, i tifosi hanno però sottolineato sul gol di Dimarco le colpe del portiere che in questa stagione sembra avere un rendimento non in linea con quella passata. E così Tiago Pinto prepara il piano B.

