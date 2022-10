Paragone esagerato e risposta immediata: la Roma “difende” Totti

Roma, paragone esagerato e risposta immediata dei giallorossi. Il paragone con Totti è esagerato.

Si sta per concludere anche questa giornata di Serie A, caratterizzata da risultati in grado di dare importanti indicazioni dopo la sosta e di modificare o confermare diversi responsi arrivati nelle settimane precedenti. La vittoria dell’Atalanta sulla Fiorentina ha per esempio corroborato il bel momento degli uomini di Gasperini, reduci dalla cinica imposizione esterna proprio contro la Roma di Mourinho. Bravo anche il Napoli a dare continuità alla striscia inanellata da Spalletti nell’ultimo mese e non meno abile la rosa giallorossa nel saper uscire da San Siro con il bottino pieno.

Poche ore dopo l’imposizione di Anguissa e colleghi sul Torino, infatti, i guizzi di Dybala e Smalling permettevano alla Roma di ribaltare il risultato di San Siro, iniziato con la marcatura di Di Marco e conclusosi con l’insaccata del 6 giallorosso. In attesa di comprendere, poi, se la Juventus sia stata in grado di archiviare la crisi di inizio campionato con il tris rifilato al Bologna, non sfugga quanto accaduto in queste ore sui social in seguito ad un risultato non proprio atteso e che ha caratterizzato l’ultima giornata di Serie A.

Caprari come Totti, siparietto social tra Roma e Monza

A fare particolare rumore è stato infatti il rotondo 0-3 del Monza sul campo della Sampdoria, costato la panchina a Giampaolo e in grado di dare ulteriore vigore alla posizione di Palladino, subentrato a Stroppa dopo il disastroso incipit dei brianzoli e subito in grado di ottenere sei punti nelle prime due gare contro avversari tutt’altro che di trascurabile importanza. A stimolare particolarmente sono stati poi i postumi della vittoria dei biancorossi, alla luce del gol di Gianluca Caprari.

L’ex Roma ha infatti segnato un gol nella stessa porta insaccata da Totti nel famoso gol al volo in quel di Marassi, annoverato sicuramente tra le marcature più belle dello storico capitano giallorosso. In modo scherzoso, il club lombardo ha pubblicato sui social il video del gol di Caprari, paragonandolo alla ben più nota rete di Francesco. “Ecco dove l’avevamo già vista” hanno scritto gli addetti social del Monza, suscitando l’ironica e altrettanto scherzosa controbattuta della Roma che ha commentato con la nota GIF di Peter Griffin recitante in modo reiterato “Momento”. Come a voler prendere le distanze e, seppur scherzosamente, ribadire, se ce ne fosse bisogno, la quasi singolarità di ciò che è stato e sarà per sempre Francesco Totti per questa squadra e città.