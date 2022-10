Roma femminile, ecco le avversarie nel girone di Champions League

Roma femminile, il sorteggio è stato benevolo per la squadra di Spugna: ecco le avversarie in Champions League

L’urna è stata benevola con la Roma femminile di Alessandro Spugna. Le giallorosse infatti sono state inserite nel gruppo B con Wolfsburg, Slavia Praga e St Polten. Tranne le tedesche, che al momento sono ingiocabili, le altre due formazioni sono decisamente alla portata della squadra della Capitale. E pensare che ad un certo punto si potevano pure incrociare Chelsea, Psg e Real Madrid tutte insieme appassionatamente inserite nel girone A, uno di quelli dove la Roma poteva tranquillamente finirci.

Insomma, è andata benissimo. Soprattutto perché questa squadra sta dimostrando di avere delle qualità importanti e che è seconda in campionato alle spalle dell’Inter. Ieri è arrivata inoltre la quarta vittoria di fila tra campionato e coppa con il 5-0 sul Parma distrutto dalla doppietta delle norvegesi Haavi e Haug e dal pallonetto di Giacinti.

Roma femminile, il sorteggio è stato fortunato

Sorteggio fortunato. Così come sperava Spugna che non ha mai nascosto questa voglia per potersela giocare. Saranno due le partite di Coppa in questo mese di ottobre, e l’ultima gara del girone è in programma pochi giorni prima di Natale. Magari la Roma, in quei giorni, potrebbe anche sperare di scartare un regalo clamoroso e impensabile, quello di raggiungere i quarti di finale della Champions League pochi anni dopo la nascita della squadra.