Roma, doppia sfida alle milanesi in vista per José Mourinho e la famiglia Friedkin. Ecco l’annuncio che anticipa il duello nei prossimi giorni.

La Roma è tornata da Milano con tre punti decisivi, conquistati in rimonta sul campo dell’Inter. Erano cinque anni che la squadra giallorossa non riusciva a battere quella nerazzurra, decisive le reti di Paulo Dybala e Chris Smalling, autentici trascinatori della sfida di San Siro. Un nuovo duello vede lo Special One e non solo sfidare le potenze calcistiche di Milano, ecco l’annuncio ufficiale. La Roma è in corsa per un doppio premio ambizioso.

I tre punti conquistati in rimonta in casa dell’Inter hanno acceso entusiasmo in casa Roma. La squadra giallorossa, nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A, è riuscita a ribaltare l’iniziale svantaggio di Dimarco grazie ai due pregevoli goal messi a segno da Paulo Dybala e Chris Smalling. Tre punti d’oro per la truppa di José Mourinho, attesa da una gara fondamentale in Europa League contro il Real Betis. Giovedì sera, in uno stadio Olimpico ancora una volta tutto esaurito, i giallorossi saranno obbligati alla vittoria contro gli spagnoli per l’obiettivo vetta del girone europeo.

Roma, Mourinho e Friedkin sfidano le milanesi: annuncio ufficiale

La squadra giallorossa raccoglie quanto di buono seminato nella scorsa stagione, culminata con il trionfo europeo in Conference League. Il primo anno a guida José Mourinho ha riportato la piazza giallorossa a festeggiare un trofeo atteso da quattordici anni, ora arriva un nuovo riconoscimento con la doppia sfida alle milanesi nel mirino. Poco fa è stata presentata in conferenza stampa la prossima edizione del Gran Galà del Calcio, in programma il 17 ottobre. Tra le nomination coinvolto il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini è in lizza come miglior centrocampista della Serie A e come miglior goal realizzato nella passata stagione. José Mourinho invece è stato nominato come miglior allenatore dell’anno, se la vedrà con Stefano Pioli del Milan e Simone Inzaghi dell’Inter. Anche tra le migliori società spicca la nomination giallorossa, ed anche qui la sfida sarà con Inter e Milan per la famiglia Friedkin.