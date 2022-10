Stadio della Roma, arrivano gli annunci ufficiali

Stadio della Roma, oggi la società giallorossa ha presentato il progetto al Campidoglio. Arrivano gli annunci ufficiali

Una giornata importante che potrebbe anche diventare storica per la Roma: la società giallorossa infatti, tramite l’amministratore delegato Berardi, ha presentato il progetto al Campidoglio del nuovo stadio. E, subito dopo, all’uscita, sono arrivati gli annunci ufficiali sia del Ceo sia di Gualtieri, primo cittadino della Capitale.

“Abbiamo presentato una idea di stadio che non sarà soltanto per i tifosi della Roma ma sarà uno stadio per tutta la città, non sarà aperto solo per le due o tre ore della partita ma avrà una vita durante tutto l’anno”. Questo il commento all’uscita da parte di Berardi. Subito dopo le parole di Gualtieri dopo che lo stesso ad della Roma ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale capitolina.

Stadio della Roma, l’annuncio di Gualtieri

“Abbiamo appena ricevuto dall’amministratore delegato Pietro Berardi, il progetto di fattibilità tecnico del nuovo stadio a Pietralata – ha detto Gualtieri, annunciando ufficialmente l’area dove dovrebbe sorgere lo stadio giallorosso -. Ringraziamo la società per il rispetto dei tempi, la serietà e anche la qualità dell’interlocuzione che ha avuto fino ad ora con i nostri uffici”. “L’investimento – ha detto ancora il sindaco – è di fondamentale importanza. Adesso tutto passerà alla conferenza dei servizi per la fattibilità del progetto”.