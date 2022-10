Calciomercato Roma, “ha aperto all’addio”: nuova offerta imminente

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra non mollano: pronta una nuova offerta a stretto giro di posta. Le ultimissime.

Dopo aver metabolizzato il successo in rimonta ottenuto contro l’Inter, per la Roma di José Mourinho è già tempo di antivigilia. I giallorossi si stanno preparando infatti alla gara di Europa League contro il Betis, in quello che potrebbe configurarsi come un primo turning point importante nella corsa Europea.

Lo Special One spera di ottenere quelle risposte in termini di personalità e di voglia di vincere palesate in maniera piuttosto tangibile nel secondo tempo di San Siro. Dopo il goal di Dimarco, infatti, la squadra non si è affatto disunita, ed è riuscita prima a raddrizzare la contesa grazie allo splendido goal di Paulo Dybala, per poi ribaltare il tutto con la precisa incornata di Chris Smalling. La prova del Meazza ha sancito un evidente segnale di crescita della squadra, che Pinto potrebbe nuovamente puntellare nel corso delle prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Douglas Luiz

Uno dei profili che sicuramente non è uscito dai radar giallorossi è quello di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano è legato all’Aston Villa da un contratto in scadenza nel 2023, che salvo nuovi dietrofront potrebbe non essere rinnovato. Non è un caso che sulle tracce del mediano carioca ci siano numerosi top club. Sondato dalla Roma, Douglas Luiz è stato accostato infatti anche a Juve e Milan. I bianconeri, però, così come i giallorossi, hanno esaurito gli slot da destinare agli extracomunitari, e dunque non possono affondare il colpo a gennaio. Cosa che invece ha intenzione di fare l’Arsenal, che già la scorsa estate è stata molto vicina a piazzare l’affondo decisivo.

Intervistato a GIVEMESPORT, Ben Jacobs ha spiegato: “Credo che Douglas Luiz sia un calciatore che l’Arsenal vuole davvero, e non mi sorprenderebbe neanche lontanamente se venisse presentata una terza offerta per lui, soprattutto con i problemi di infortunio di Thomas Partey. L’offerta sarà inferiore, dipendente chiaramente dalla situazione contrattuale del calciatore. Il brasiliano è molto allettato all’idea di trasferirsi.”