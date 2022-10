Calciomercato Roma, l’Inter lo vuole gratis

Calciomercato Roma, aumenta la rosa delle interessate al suo ingaggio ma in Francia non si arrendono. Ecco cosa sta succedendo.

Mentre la stagione entra pian piano nel vivo dopo la pausa delle Nazionali, continuano le voci di mercato legate alle possibili mosse di Tiago Pinto e non solo. I giallorossi rappresentano certamente una squadra ben più attrezzata rispetto al passato ma sono al contempo consapevoli di presentare ancora diversi limiti strutturali sui quali la società cercherà di intervenire a partire da inizio 2023.

Per tale motivo, proprio in una fase in cui Mourinho inizia a focalizzarsi unicamente su quello che è il terreno di gioco, consapevole di aver dato una scossa dopo l’imposizione contro l’Inter, Tiago e colleghi continuano a guardarsi intorno e a valutare i potenziali scenari interessanti da approfondire in futuro, senza perdere di vista alcune piste già esplorate in passato e momentaneamente congelate. Ciò non dovrà comunque rappresentare un fattore per distrazione in una Trigoria laddove il lavoro quotidiano dovrà perseguire l’unico obiettivo di migliorarsi ancora e consolidare posizione in campionato e in Europa League.

Calciomercato Roma, lotta europea per Houssem Aouar: c’è anche l’Inter

Restando però sulle questioni di mercato, riportiamo di seguito gli ultimi aggiornamenti dalla Francia legati a quell’Houssem Aouar del quale si è detto e scritto non poco nel corso della passata estata. Il centrocampista del Lione aveva stimolato un certo interesse anche agli addetti ai lavori giallorossi, consapevoli delle sue grandi qualità e del valore che avrebbe avuto in un centrocampo come quello capitolino, al netto della presenza di Pellegrini e di un Dybala che in quella fase rappresentava ancora un sogno di una notte di mezz’estate.

In realtà il nome di Houssem non ha mai smesso di stimolare quantomeno l’attenzione del mondo capitolino, al quale riportiamo qui le novità raccolte su tale fronte da Footmercato. Secondo le penne iberiche, infatti, mentre l’Olympique Lione prova a convincere il giocatore nel rinnovare un contratto in scadenza a giugno 2023, aumenta la rosa delle interessate alla sua situazione. Oltre al Seviglia e al Betis, in Liga c’è anche l’Atletico Madrid ma è tutt’altro che snobbabile la presenza anche dell’Inter che, insieme ai Colchoneros, ha avuto un primo contatto con il giocatore.