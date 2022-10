Calciomercato Roma, missione Special One: contatti già avviati

Calciomercato Roma, i Friedkin partono per la missione Special: avviati già i contatti per il nuovo accordo

Non solo Zaniolo, ma anche José Mourinho. La Roma lavora ai rinnovi, e secondo quanto riportato da Repubblica starebbe pensando anche a quello dell’allenatore portoghese. Anche se, viene scritto, non sarà sicuramente una trattativa semplice per quelli che potrebbero essere i costi dell’operazione.

Ma intanto se ne comincia a parlare, nonostante il contratto sia in scadenza nel 2024. I Friedkin vogliono blindare il tecnico che ha portato non solo entusiasmo all’ambiente ma anche un trofeo europeo. E che ha sicuramente fatto alzare l’asticella alla squadra in questi anni. Lo Special One, dal proprio canto, viene sempre attirato da nuove situazioni e anche in questi ultimi anni passati a Trigoria è stato accostato a diverse squadre. Ed è pure per questo che la proprietà vorrebbero mettere nero su bianco un accordo.

Calciomercato Roma, avviati i contatti per Mourinho

Si parla di un rinnovo che dovrebbe arrivare fino al 2026. Almeno queste sono le indiscrezioni del quotidiano. Con i primi colloqui che tra le parti sarebbero già partiti. Mourinho è rappresentato da Mendes, come tutti sappiamo, e il potente procuratore ha quasi carta bianca su quelle che sono le scelte da fare per il futuro. Intanto, e non è una cosa di poco conto, si parla di rimanere nella Capitale per lungo tempo per dare continuità a quel progetto iniziato la scorsa estate e che ha portato alla Conference League e non solo: sul mercato infatti il carisma dello Special One è stato fondamentale. E chissà che anche in futuro non possa ancora essere decisivo nelle scelte.