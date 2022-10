Calciomercato Roma, effetto Skriniar: big di Serie A travolte

Calciomercato Roma, effetto domino Skriniar: l’intreccio con le milanesi e con la Juventus è travolgente. I dettagli.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, rumours ed indiscrezioni continuano a ricoprire un ruolo importante mediaticamente.

La Roma ha dichiarato chiuso il proprio mercato fino a gennaio. Ragion per cui, Pinto ha indirettamente bollato come pista non praticabili i tanti accostamenti fatti ai giallorossi in queste ultime settimane. Non sono pochi infatti gli svincolati che in un modo o nell’altro sono entrati nell’orbita giallorossa, anche se chiaramente l’investimento importante in casa Roma è procrastinato alle prossime campagne trasferimenti. Tuttavia, il GM dei capitolini sta continuando a scandagliare il terreno, alla ricerca di intriganti soluzioni futuribili, per le quali la Roma non vuole sicuramente restare a bocca asciutta.

Calciomercato Roma, anche il Psg su Ndicka: Milan e Juve avvisate

Uno dei profili sondati dalla Roma è sicuramente quello di Evan Ndicka. Il francese classe ’99 dell’Eintracht Francoforte è legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023. Nonostante gli sforzi dell’Eintracht, fino a questo punto non si è ancora riusciti a trovare la quadra per un eventuale rinnovo. Forte fisicamente, abile in marcatura ma bravo anche con i piedi, quello del portento cresciuto nelle giovanili dell’Auxerre è un nome che stuzzica e non poco anche le fantasie di Milan e Juve. Tuttavia, come riferito da le10sport.com, sulle tracce di Ndicka potrebbe mettersi a stretto giro di posta anche il Psg. I transalpini infatti hanno messo in cima alla lista delle priorità Milan Skriniar, e proveranno in tutti i modi a sgretolare il muro eretto dall’Inter già a gennaio.

Secondo le Parisien, il Psg sarebbe intenzionato a mettere sul piatto 20 milioni di euro: difficile che l’Inter possa entrare nell’ordine di idee di accettare quest’offerta. Ragion per cui, Campos porta avanti parallelamente altre piste: tra queste figura proprio Ndicka.