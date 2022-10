Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: tutte le tappe prima della firma

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: ci sono date e tempi dell’incontro. Ecco quando le parti saranno faccia a faccia

La questione rinnovo Zaniolo ha tenuto banco in casa Roma per molto tempo. Adesso le notizie che arrivano lasciano spazio non solo a una sensazione di accordo quasi ormai trovato, ma anche alle date del possibile faccia a faccia tra Pinto e Vigorelli, agente del calciatore, per iniziare a discutere davvero del prolungamento del contratto.

Insomma, si è sulla buona strada. E in questi giorni sono molte le deadline che i giornali hanno riportato. Adesso, in esclusiva, arrivano le informazioni di calciomercato.it, che ovviamente indicano la direzione giusta. Quella di un accordo ormai vicino, e inoltre svelano le date dell’incontro.

Calciomercato Roma, ecco quando ci sarà l’incontro per Zaniolo

Le parti si rivedranno dopo la metà di ottobre spiega il sito specializzato in notizie di calciomercato. La volontà è quella di arrivare a un accordo con tutta la serenità che al momento c’è tra le parti e che continuerà ad esserci nei prossimi giorni. In questo momento, la Roma, è concentrata sul campo e sulla gara di Europa League contro il Betis prevista giovedì sera all’Olimpico. Poi, dopo il doppio confronto con gli spagnoli, ci sarà il tempo di accelerare sulla vicenda Zaniolo che ha tenuto sulle spine i tifosi giallorossi per tutta l’estate.

Ormai le nubi che si erano addensate alcuni mesi fa sotto tutte andate via. Anche per merito del lavoro di Mourinho che ha messo al centro del progetto il giocatore. Che sta rispondendo alla grande con prestazioni importanti e con un enorme spirito di abnegazione. Ci siamo, quindi. Manca poco per la firma a quanto pare. Da limare i dettagli economici, il rinnovo dovrebbe essere fino al 2027, tre anni in più rispetto all’attuale scadenza.