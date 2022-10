Sostituto scelto in Serie A: De Rossi bruciato dall’ex Inter

Sostituto scelto in Serie A: incontro fissato nel pomeriggio. De Rossi bruciato dall’ex Inter per la panchina ancora scoperta

Domenica pomeriggio dopo la sconfitta interna contro il Monza la Sampdoria ha deciso di dare il benservito a Giampaolo che in questo modo ha toccato quota 8 esoneri in carriera stabilendo un non invidiabile record. Ovviamente la società ligure s’è messa subito in moto per cercare il sostituto e tra le varie ipotesi sono spuntati, come al solito diremmo ormai, anche i nomi di Daniele De Rossi di Claudio Ranieri.

Allora, il secondo, ormai, è stato bruciato dalla concorrenza. Mentre rimane in pista il nome di DDR. Anche se, le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it, vedono l’ex giallorosso in seconda fila, un piano B addirittura, visto che nel pomeriggio la Samp è attesa da un incontro con quell’allenatore che ieri è balzato davanti a tutti.

Sostituto scelto, la Samp a Stankovic

Il nome è quello dell’ex Inter Dejan Stankovic, il primo nei pensieri della società blucerchiata. Così come riportato dal sito già nel pomeriggio di oggi dovrebbe esserci un incontro tra le parti per arrivare alla fumata bianca, anche perché nel weekend si gioca e non è possibile allungare i tempi. De Rossi quindi in seconda fila, anche se, così come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, ci sarebbe la porta d’emergenza pronta ad aprirsi.

Sì, anche la Salernitana che ha dato un ultimatum a Nicola, guarda con interesse all’ex centrocampista giallorosso nel caso le cose precipitassero nel weekend contro il Verona. Un’altra squadra che insomma potrebbe cambiare allenatore nel breve giro di posta.