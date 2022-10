Roma-Betis, ultime da Trigoria: le condizioni di Pellegrini

Roma-Betis, le ultime da Trigoria: ecco quali sono le condizioni di Pellegrini in vista della gara di giovedì sera in Europa League

Uscito per un problema muscolare sul finale della gara contro l’Inter, Pellegrini non sembra possa essere a disposizione per la sfida di Europa League contro il Betis in programma giovedì sera allo stadio Olimpico. Non sembrava un problema così importante per il capitano, anche per quelle che erano state le notizie filtrate immediatamente dopo la vittoria di Milano, e invece, anche oggi, il fantasista della Roma ha lavorato a parte.

Non buone notizie quindi per lo Special One che quasi sicuramente dovrà fare a meno di Lorenzo per il prossimo impegno della stagione. Assai importante, anche, visto che la Roma con la sconfitta nel debutto in Europa, si è complicata il cammino verso gli ottavi di finale.

Roma-Betis, Pellegrini a parte

Oltre Pellegrini non ci sono altri problemi per Mourinho. Dybala sta bene e dovrebbe essere della partita. E ovviamente si aprono le possibilità per il ritorno di Abraham dal primo minuto dopo la panchina contro l’Inter. La Joya e Zaniolo quindi dovrebbero agire alle spalle dell’attaccante inglese che avrà il compito di bucare la difesa del Betis che si presenterà all’Olimpico principalmente per non prenderle e portare a casa di conseguenza un risultato positivo.

Non sarà quindi una sfida semplice. Anche perché la squadra dell’altro Pellegrini, il tecnico degli spagnoli, pure in campionato ha iniziato alla grande e non vuole far terminare il momento positivo. Servirà la miglior Roma per prendersi i tre punti, e anche la spinta dell’Olimpico sarà fondamentale. Ma quella, è evidente, non manca mai.