Verso Roma-Lecce, contusione ufficiale: non si è allenato

Roma-Lecce, l’annuncio ufficiale dei pugliesi rende nota l’assenza del centrocampista all’ultima seduta di allenamento.

L’importantissima vittoria ottenuta in rimonta contro l’Inter ha rilanciato in maniera importante le ambizioni della Roma di José Mourinho, ribadendone sicuramente la forza mentale e la capacità di non uscire mai dalla partita.

L’incornata vincente di Chris Smalling ha sigillato definitivamente un incontro che i capitolini sono stati molto bravi a non farsi scivolare mai della mani. La prodezza di Paulo Dybala, sotto questo punto di vista, ha dato uno strappo decisivo. Tuttavia, Pellegrini e compagni hanno già voltato pagina, e si stanno preparando al meglio in vista della sfida contro il Betis Siviglia in Europa League. L’appuntamento contro gli iberici sarà il preludio alla sfida di campionato contro il Lecce, nel quale i giallorossi cercheranno di bissare il successo del Meazza, per non perdere contatto dai piani nobili della classifica.

Roma-Lecce, differenziato per Bistrovic: i dettagli

Roma-Lecce è in programma domenica alle 20.45. Davanti al proprio pubblico, la compagine di Mou ha la grande occasione di provare ad incamerare tre punti che sarebbero di vitale importanza per il proprio cammino. L’avversario, però, non è affatto da sottovalutare. I salentini hanno infatti dimostrato di poter mettere in grande difficoltà qualsiasi avversario, grazie ad un’organizzazione tattica di tutto rispetto e a ripartenze veloci e tecniche che molte volte hanno sorpreso le scatole difensive avversarie.

I giallorossi hanno cominciato il lavoro di preparazione in vista della sfida contro la Roma. Con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, il Lecce ha reso noto l’esito della seduta di allenamento odierna, alla quale non ha preso parte Bistrovic. Il centrocampista croato, infatti, ha svolto lavoro differenziato a causa di una contusione all’emitoiace destro.