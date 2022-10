Zazzaroni racconta Mourinho e la Roma: “Cercatevi un altro allenatore”

Zazzaroni racconta Mourinho: “Cercatevi un altro allenatore”. Ecco il retroscena che poi ha dato il via libera all’operazione Dybala

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha scritto un libro dal titolo “Diventare Mourinho”. E oggi, sul suo quotidiano, ha pubblicato uno stralcio del suo lavoro, riportando un retroscena importante che poi ha dato il via libera all’operazione Dybala alla Roma. Una sorte di avviso da parte dello Special One alla proprietà americana, in un incontro quasi causale avuto con Ryan Friedkin.

“Se le cose non cambiano, potete cercarvi un altro allenatore per la prossima stagione”, questo il succo del discorso del tecnico, che probabilmente in questo modo ha “spaventato” i Friedkin. Pinto, inoltre, e per tutta l’estate, avrebbe passato molto tempo a trasmettere quella che era una propria insofferenza dello Special One al mercato giallorosso. Poi, gli americani, hanno deciso di accontentarlo.

Zazzaroni racconta Mourinho, quella telefonata che ha cambiato tutto

Nel momento in cui il gm ha avuto il via libera per Dybala, aprendo quindi alla possibilità di prenderlo, Mourinho ha messo su il sorriso migliore e ha alzato il telefono chiamando direttamente il giocatore. Come al solito lo Special One ha toccato i tasti giusti, convincendo la Joya che aveva avuto il benservito dall’Inter che non era comunque del tutto convinto della scelta giallorossa, a detta del giornalista. Ma in Mou ha trovato quello che cercava: la fiducia totale della quale aveva bisogno.

Tra il 16 e il 18 luglio poi la svolta. Paulo ha accettato il trasferimento nella Capitale e così tutto il resto. Con i passaggi conseguenti che tutti noi sappiamo: dall’arrivo in Portogallo, alla presentazione all’Eur, fino al gol all’Inter di sabato scorso che ha dato il via alla rimonta. Pochi mesi ma già amore immenso.