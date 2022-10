Calciomercato Roma, ‘tempesta‘ Reds: Pinto in attesa

Calciomercato Roma, l’irruzione del Liverpool offre nuove chiavi al possibile affare estivo. Ecco cosa sta succedendo.

Già tempo di vigilia per la Roma di José Mourinho, che contro il Betis Siviglia vuole imprimere la svolta decisiva all’interno del proprio girone di Europa League. Rinfrancati dal successo di San Siro contro l’Inter, i giallorossi si affacciano ai prossimi impegni in Serie A e in Europa con rinomate certezze.

La crescita della squadra è evidente, con l’organico a disposizione dello Special One che sembra adattarsi meglio alle esigenze tecnico-tattiche dell’allenatore lusitano. Sicuramente l’assenza di Wijnaldum si sta facendo sentire, con Camara che nello scampolo di partita del Meazza ha messo in mostra qualità da non sottovalutare. Tuttavia, soprattutto in vista delle prossime sessioni di calciomercato, non è escluso che Pinto entri nuovamente nell’ordine di idee di puntellare la linea mediana. In quest’ottica, il profilo di Douglas Luiz non è affatto sparire dai radar, e potrebbe ritornare in auge al materializzarsi di determinate condizioni.

Calciomercato Roma, Liverpool su Tielemans: via libera Douglas Luiz?

Ricordiamo che il centrocampista brasiliano è legato all’Aston Villa da un contratto in scadenza nel 2023. Il club di Birmingham ha provato in tutti i modi a trovare la quadra per un eventuale prolungamento, non riuscendovi. Sondato anche dal Milan e dalla Juventus, il gioiello di Gerrard fa gola a diversi club d’Oltremanica. Tra questi, impossibile non menzionare l’Arsenal e il Liverpool, da tempo sulle tracce del centrocampista carioca. I Gunners sono stati molto vicini a compiere il blitz decisivo la scorsa estate, e potrebbero ritornare alla carica a stretto giro di posta. Dal canto loro, i Reds stanno monitorando anche altre piste, e dovrebbero dare origine ad un interessante effetto domino. Stando a quanto riferito da The Sun e da caughtoffside.com, infatti, il Liverpool starebbe muovendo passi concreti per l’acquisto di Youri Tielemans, che come Douglas Luiz è legato al proprio club da un contratto in scadenza nel 2023.

Nel caso in cui i Reds dovessero riuscire a mettere le mani sulla mezzala belga, si defilerebbero inevitabilmente nella corsa per Douglas Luiz, che a quel punto potrebbe diventare un’occasione intrigante anche per le italiane. Ricordiamo, però, che sia Juve che Roma hanno esaurito gli slot da destinare agli extracomunitari.