Roma-Betis, incrocio pericoloso: dai rossi in amichevole alla sfida mercato

Roma e Betis tornano ad affrontarsi a poco più di un anno da una delle ultime amichevoli del precampionato del 2021. E a dire il vero quella partita tutto fu tranne che un’amichevole: la Roma finì la partita addirittura in otto per le espulsioni a Pellegrini, Mancini e Karsdorp e un cartellino rosso fu rifilato anche a Mourinho nella sconfitta per 5-2. Le due squadre finite nello stesso girone di Europa League sono avversarie anche sul mercato.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!