Potremmo fare Pellegrini contro Mourinho, sfida infinita: “Mi ha cercato la Roma”

Mourinho contro Pellegrini, la sfida si ripete ma in Europa League. Il tecnico esce allo scoperto e confessa: “Mi ha cercato la Roma”

Domani sera allo Stadio Olimpico andrà in scena il match tra Roma e Real Betis. Le due squadre si giocano una parte importante della qualificazione agli ottavi di Europa League. Gli spagnoli fino ad ora hanno vinto entrambe le partite giocate e con i tre punti ipotecherebbero la qualificazione, mentre i giallorossi hanno avuto un incidente di percorso contro il Ludogorets e la vittoria domani sera è d’obbligo.

Inoltre quella di domani sarà una sfida tra due tecnici che in passato si sono affrontati diverse volte sia in Liga che in Premier League. Proprio il tecnico giallorosso sostituì Pellegrini sulla panchina del Real Madrid nel 2010. Sfida storica tra i due, con il tecnico cileno che svela un retroscena legato proprio alla panchina della Roma.

Calciomercato Roma, Pellegrini rivela: “Sono stato cercato dai giallorossi”

Due tecnici che si conoscono molto bene Manuel Pellegrini e José Mourinho. Tanti gli scontri diretti tra i due che hanno allenato sia in Inghilterra che in Spagna. Domani si giocheranno una fetta importante di qualificazione agli ottavi di Europa League davanti a un Olimpico come sempre pieno.

Proprio Pellegrini in vista del match ha parlato della Roma e di un retroscena legato alla panchina giallorossa: “Non aver allenato in Italia è un mio grande rimpianto. Nel 2016 sono stato vicino al Milan, poi sono stato cercato dalla Roma ma ero in Asia e non potevo lasciarli a piedi”. Inoltre sulla scelta di Mourinho di allenare la Roma ha svelato: “Ha fatto una scelta di maturità. Quando andò al Real Madrid e io al Malaga ricordo che disse che non avrebbe mai allenato un club come il Malaga. Credo che ora a Mou sia successa la stessa cosa, era nell’élite del calcio e ora anche lui vive di sfide come portare la Roma in Champions o vincere la Conference League non è entrato in decadenza, ma ha avuto uscite conflittuali in tutti gli ultimi grandi club dove è stato. Per questo la Roma è una scelta matura”.